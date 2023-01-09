كوريا الشمالية ترفع درجة الحذر ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات في كوريا الجنوبية والصين

دعت كوريا الشمالية إلى تعزيز إجراءات الحجر الصحي ضد جائحة كورونا، مستشهدة بالانتشار السريع للفيروس في دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين.