المغرب يسجل ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم السبت، 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 620 حالة سجلت يوم الخميس وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 474379 حالة كما سجلت الوزارة 17 وفاة جديدة نزولا من 28 أمس مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8368 وأشارت إلى أنها قامت بتطعيم 408235 شخصا حتى مساء يوم السبت بعد أسبوع من انطلاق حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19.