تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد في إيطاليا وألمانيا
آخر تحديث GMT11:33:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد في إيطاليا وألمانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد في إيطاليا وألمانيا

فيروس كورونا
روما - العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام إيطالية وألمانية، بأنه تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في كلا البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" أن مواطنا إيطاليا قادما من موزمبيق ثبتت إصابته بمتحور "أوميكرون".وصل المصاب الى روما يوم 11 نوفمبر، وعاد إلى منزله بالقرب من نابولي. كما ثبتت إصابة خمسة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في سن المدرسة، وتم عزلهم جميعا، وهم مصابون بأعراض خفيفة للمرض.

وقال معهد الصحة الوطني الإيطالي إن الرجل كان قد حصل على جرعتي لقاح مضاد للفيروس ودعت وزارة الصحة الإيطالية جميع المناطق إلى تشديد متابعة الفيروس وتسلسله لاكتشاف حالات المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وفي ألمانيا أكد معهد "ماكس فون بيتنكوفر" لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور أوميكرون لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس المعهد، أوليفر كيبلر، قوله إن عملية متابعة تسلسل الجينوم لم تسكتمل بعد، لكن "ثبت دون شك أنه المتحور الجديد".

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد في إيطاليا وألمانيا تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد في إيطاليا وألمانيا



أخبار ذات صلة

GMT 14:39 2021 السبت ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا "أوميكرون" في بريطانيا
العرب اليوم - اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا "أوميكرون" في بريطانيا

GMT 14:44 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى
العرب اليوم - إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

GMT 09:23 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

الصحة الألمانية تؤكد أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا
العرب اليوم - الصحة الألمانية تؤكد أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا

GMT 09:43 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"
العرب اليوم - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"

GMT 10:23 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

ارتفاع الاصابات اليومية بكورونا في الهند عند 90 ألف حالة و أكثر من 700 وفاة
العرب اليوم - ارتفاع الاصابات اليومية بكورونا في الهند عند 90 ألف حالة و أكثر من 700 وفاة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نوال الزغبي تتألق في فساتين سهرة جريئة وأنيقة

القاهرة - العرب اليوم

تُبهرنا النجمة اللبنانية نوال الزغبي بخياراتها الراقية التي تشاركها مع متابعيها على حسابها الخاص على إنستغرام. وهي تختار كل ما يليق بشكل جسمها وقوامها، وما يمنحها طلّة فريدة وراقية. وخلال متابعها لخيارات نوال الأخيرة، لفتتنا مجموعات فساتين السهرة التي اختارتها والتي يمكنك أن تستوحي منها فستان خطوبتك إذا كنت تتحضرين للإرتباط قريباً. فستان خطوبة مزيّن بالشراشيب يمكنك أن تستوحي من هذه الإطلالة التي اختارتها نوال لمناسبة تصوير فيديو كليب أغنية "أرقص". وهي عبارة عن فستان باللون الأخضر الفاتح مزيّناً بالشراشيب التي زادت من حيويّته. الفستان من توقيع علامة لابورجوازي La Bourjoisie وقد أضافت نوال على إطلالتها أقراطاً وإكسسواراً للشعر مرصّعين بالأحجار من توقيع علامة بي بلومد B Bloomed. فستان خطوبة من الترتر وإذا كنت تبحثين عن إطلالة...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:03 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جينيفر لوبيز تسجل أفضل إطلالة في حفل CFDA
العرب اليوم - جينيفر لوبيز تسجل أفضل إطلالة في حفل CFDA

GMT 02:55 2021 السبت ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

رحلة سياحيّة إلى سالزبوغ النمسوية المُكلّلة بالثلوج
العرب اليوم - رحلة سياحيّة إلى سالزبوغ النمسوية المُكلّلة بالثلوج

GMT 16:20 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الأخضر يسيطر على موضة ديكورات 2022 الداخليّة
العرب اليوم - الأخضر يسيطر على موضة ديكورات 2022 الداخليّة

GMT 09:06 2021 السبت ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بلينكن يدعو إلى مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد في إثيوبيا
العرب اليوم - بلينكن يدعو إلى مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد في إثيوبيا

GMT 21:13 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

حفيظ دراجي يرد على إسرائيلي بعد تطاوله على الجزائر
العرب اليوم - حفيظ دراجي يرد على إسرائيلي بعد تطاوله على الجزائر

GMT 07:34 2021 الإثنين ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

صيحات جمالية عالمية من وحي النجمات
العرب اليوم - صيحات جمالية عالمية من وحي النجمات

GMT 08:03 2021 الجمعة ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل خمس معالم سياحية لا بدّ من زيارتها في الأردن
العرب اليوم - أفضل خمس معالم سياحية لا بدّ من زيارتها في الأردن

GMT 13:47 2021 الأحد ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتجنب الأخطاء في اختيار الستائر للمنزل
العرب اليوم - أفكار لتجنب الأخطاء في اختيار الستائر للمنزل

GMT 19:02 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

هادي يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية
العرب اليوم - هادي يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية

GMT 08:08 2021 الثلاثاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري
العرب اليوم - وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 23:28 2018 السبت ,19 أيار / مايو

سمير صبري يؤكّد أنه يعيش على ثروته من الأرشيف الإعلامي والفني
العرب اليوم - سمير صبري يؤكّد أنه يعيش على ثروته من الأرشيف الإعلامي والفني

GMT 22:48 2016 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم
العرب اليوم - علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم

GMT 22:52 2015 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

شركة "رنج روفر" تستعد لطرح سيارة "HST" موديل 2016
العرب اليوم - شركة "رنج روفر" تستعد لطرح سيارة "HST" موديل 2016

GMT 02:46 2017 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

الرجل الجوزاء يفضّل العزلة والانفراد فترت طويلة ويتميّز بحضوره الجذّاب 
العرب اليوم - الرجل الجوزاء يفضّل العزلة والانفراد فترت طويلة ويتميّز بحضوره الجذّاب 

GMT 02:44 2016 السبت ,16 إبريل / نيسان

الممارسة الجنسيّة تعادل أداء التمارين الرياضيّة الخفيفة مثل المشي
العرب اليوم - الممارسة الجنسيّة تعادل أداء التمارين الرياضيّة الخفيفة مثل المشي

GMT 17:50 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

دراسة تكشف أن الرجل ذا القضيب الأكبر أكثر جاذبية للنساء
العرب اليوم - دراسة تكشف أن الرجل ذا القضيب الأكبر أكثر جاذبية للنساء

GMT 20:54 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لفات طرح عرايس للوجه الدائري
العرب اليوم - لفات طرح عرايس للوجه الدائري

GMT 22:15 2019 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو

لماذا أشعر بحرقان خلال ممارسة العلاقة الحميمة؟
العرب اليوم - لماذا أشعر بحرقان خلال ممارسة العلاقة الحميمة؟

GMT 13:55 2018 السبت ,17 آذار/ مارس

جمال باجندوح يعلّق رده على الاتحاد حتى نهاية الموسم
العرب اليوم - جمال باجندوح يعلّق رده على الاتحاد حتى نهاية الموسم

GMT 00:35 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لنجلها غير كاملة للمرة الأولى
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لنجلها غير كاملة للمرة الأولى

GMT 07:51 2018 السبت ,03 آذار/ مارس

لمسة من بريق المعادن الذهبية لتصميم المنازل
العرب اليوم - لمسة من بريق المعادن الذهبية لتصميم المنازل

GMT 10:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون
العرب اليوم - البيجاما لم تعد للنوم بعد ظهورها على النجمة إيرين واسون

GMT 08:59 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017
العرب اليوم - تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017

GMT 04:19 2015 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

وزارة الإسكان تعلن أسماء 2989 مرشحًا لبرنامج الشقق السكنية
العرب اليوم - وزارة الإسكان تعلن أسماء 2989 مرشحًا لبرنامج الشقق السكنية

GMT 03:46 2016 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

عرض بندقية "تربيل كرون" باسطواناتها الثلاثية لحماية المنازل
العرب اليوم - عرض بندقية "تربيل كرون" باسطواناتها الثلاثية لحماية المنازل

GMT 12:28 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

تعرفي على 10 أفكار لتصميم ديكور المطبخ
العرب اليوم - تعرفي على 10 أفكار لتصميم ديكور المطبخ

GMT 22:16 2017 الخميس ,18 أيار / مايو

أحمد الفيشاوي يعترف بأنه عرض الزواج على شيرين رضا
العرب اليوم - أحمد الفيشاوي يعترف بأنه عرض الزواج على شيرين رضا

GMT 18:15 2015 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

"العجوز والكنز" كوميديا ساخرة جديدة لفرقة "مسرح مصر"
العرب اليوم - "العجوز والكنز" كوميديا ساخرة جديدة لفرقة "مسرح مصر"

GMT 13:27 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطس

منازل قبيلة "كورواي" تُبنى فوق الغابة على ركائز متينة
العرب اليوم - منازل قبيلة "كورواي" تُبنى فوق الغابة على ركائز متينة

GMT 13:21 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

ظهور مميز لـ "كيت ميدلتون" والأمير وليام وأطفالهم على السجادة الحمراء في لندن
العرب اليوم - ظهور مميز لـ "كيت ميدلتون" والأمير وليام وأطفالهم على السجادة الحمراء في لندن

GMT 14:21 2020 الأحد ,16 آب / أغسطس

صورة مسربة من حفل زفاف ياسمين صبري على زوجها الأول
العرب اليوم - صورة مسربة من حفل زفاف ياسمين صبري على زوجها الأول

GMT 02:19 2020 الخميس ,07 أيار / مايو

علماء يكتشفون ثقبًا أسود جديدًا هو الأقرب إلى الأرض
العرب اليوم - علماء يكتشفون ثقبًا أسود جديدًا هو الأقرب إلى الأرض

GMT 13:31 2019 الخميس ,12 أيلول / سبتمبر

تعرّف على تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل "جمان"
العرب اليوم - تعرّف على تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل "جمان"

GMT 12:04 2019 الإثنين ,29 تموز / يوليو

مهرجان ليوا للرطب يختتم فعالياته ويكرم الفائزين فى مسابقاته
العرب اليوم - مهرجان ليوا للرطب يختتم فعالياته ويكرم الفائزين فى مسابقاته

GMT 03:23 2019 الجمعة ,01 آذار/ مارس

أمجد شمعة يكشف أن تونس تستعين به لتجميل مبانيها
العرب اليوم - أمجد شمعة يكشف أن تونس تستعين به لتجميل مبانيها

GMT 02:05 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

هبة مجدي تكشّف عن مشاركتها في مسلسل "ولد الغلابة"
العرب اليوم - هبة مجدي تكشّف عن مشاركتها في مسلسل "ولد الغلابة"

GMT 03:47 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

عمر الشناوي يُؤكّد أنّ "كارمن" يُعيد زمن الباشوات مِن جديد
العرب اليوم - عمر الشناوي يُؤكّد أنّ "كارمن" يُعيد زمن الباشوات مِن جديد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab