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ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة "أوميكرون"

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العرب اليوم - ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة "أوميكرون"

متحور فيروس كورونا "أوميكرون"
كوالالمبور ـ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا تسجيل أول إصابة بعدوى سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" في البلاد ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين إعلانه يوم الجمعة أن بلاده رصدت أول إصابة على أراضيها.

وأوضح  وزير الصحة الماليزي أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة التي تم رصدها، هي لزائر أجنبي من جنوب إفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر وكانت عدة دول في العالم قد أعلنت مؤخرا تسجيل إصابات في أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

المصدر: رويترز + RT

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ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة أوميكرون ماليزيا ترصد أول إصابة بسلالة أوميكرون



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