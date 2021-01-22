المكسيك تسجل 22339 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 22339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1803 وفيات وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146174 حالة وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.