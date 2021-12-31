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إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"فلورونا"

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العرب اليوم - إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"فلورونا"

فيروس كورونا
القدس المحتلة - العرب اليوم

 أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه تم تسجيل أول إصابة بما يسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا وأوضحت الصحيفة أن الإصابة بـ"المرض المزدوج" سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، خصوصا أن حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.

هذا ولا تزال وزارة الصحة تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة. هذا ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ"فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم. وتشهد إسرائيل موجة إصابة بالإنفلونزا، إذ عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضا بها في الأسبوع الماضي. وتأتي حالة "فلورونا" المسجلة في وقت كشفت السلطات الصحية تسجيل أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا، يوم أمس الأربعاء، في مستوى قياسي لم يُشهد له مثيل منذ سبتمبر.

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إسرائيل تسجل أول إصابة بـفلورونا إسرائيل تسجل أول إصابة بـفلورونا



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