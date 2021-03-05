إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 115 مليوناً

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 115.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و668767 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.