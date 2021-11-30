اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون
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اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

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العرب اليوم - اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

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طوكيو ـ العرب اليوم

ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر حكومية أن اليابان أكدت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" .

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اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون



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