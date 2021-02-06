إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين

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العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

 أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 105.1 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و288487 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 105 ملايين



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