الهند تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ 7 أشهر

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 35.37 مليون بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية مايو الماضي وبلغ 141986 إصابة وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 ارتفع إلى 483,463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة، وفقا لرويترز.