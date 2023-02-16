مستشفيات بوليفية تعاني بعد تفشي حمى الضنك

تعاني مستشفيات بوليفية بعد تفشي حمى الضنك التي أودت بحياة ستة وعشرين شخصًا على الأقل.

وتبذل مستشفيات إقليم سانتا كروز جهدها لاستيعاب التفشي الذي يستوطن شرق البلاد خلال موسم الأمطار من ديسمبر وحتى مارس.

وسجلت موجة التفشي الأخيرة سبعة آلاف حالة في سانتا كروز، الإقليم الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، وتم رصد تفشي سلالتين من بين السلالات الأكثر فتكًا للمرض.