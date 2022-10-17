الجزائر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 270 ألفا و740 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و360 شخصا، كما ظل العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.