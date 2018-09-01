اعراض التهاب البنكرياس منها ألم البطن المستمر

البنكرياس عبارة عن غدة طويلة تقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن، وينتج البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم وينتج الهرمونات التي تساعد على تنظيم الطريقة التي يعالج بها الجسم السكر (الجلوكوز) فى الدم، وقد يحدث التهاب فى البنكرياس بدرجات مختلفة ما بين البسيط والحاد، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض البنكرياس، بحسب موقع "Mayo clinic".

والتهاب البنكرياس يظهر فجأة ويمكن أن يستمر لعدة أيام، كما أنه فى بعض الأحيان يكون التهاب مزمن أى يحدث على مدى سنوات عديدة، وقد تختفي الحالات الخفيفة من التهاب البنكرياس بدون علاج ، لكن الحالات الشديدة قد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

أعراض التهاب البنكرياس



قد تختلف علامات وأعراض التهاب البنكرياس اعتمادًا على نوع التجربة التي تعاني منها، وتشمل علامات وأعراض التهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

- ألم في أعلى البطن.

- ألم البطن قد يمتد لظهرك.

- ألم البطن بعد تناول الطعام.

- حمى.

- سرعة نبضات القلب.

- غثيان.

- قيء.

- ملمس البطن يكون ليناً.

اعراض التهاب البنكرياس المزمن:



تشمل أعراض التهاب البنكرياس المزمن ما يلي:

- ألم في أعلى البطن.

- خسارة الوزن بدون سبب.

- براز دهني، رائحة كريهة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب ؟



قم بتحديد موعد مع طبيبك إذا كنت تعاني من ألم دائم فى البطن واطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان ألم البطن شديدًا، بحيث لا يمكنك الجلوس باستمرار أو العثور على موضع يجعلك أكثر راحة.

اسباب التهاب البنكرياس



يحدث التهاب البنكرياس عندما تنشط الإنزيمات الهاضمة مع تهيج خلايا البنكرياس وهو ما يسبب التهاب، ومع نوبات متكررة من التهاب البنكرياس الحاد ، يمكن أن يحدث تلف في البنكرياس ويؤدي إلى التهاب البنكرياس المزمن، قد يتكون النسيج الندبي في البنكرياس ، مما يؤدي إلى فقدان البنكرياس لوظيفته ويصبح ضعيف الأداء وهو ما يسبب مشاكل في الهضم ومرض السكري.

الحمى من اعراض التهاب البنكرياس

الحمى من اعراض التهاب البنكرياس

الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب البنكرياس تشمل:

- إدمان الكحول.

- حصى في المرارة.

- عملية جراحية في البطن.

- بعض الأدوية.

- تدخين السجائر.

- التليف الكيسي.

- الوراثة.

- مستويات عالية من الكالسيوم في الدم (hypercalcemia)، والتي قد تكون ناجمة عن فرط نشاط الغدة الدرقية.

- مستويات عالية من الدهون الثلاثية في الدم (زيادة شحوم الدم).

- عدوى.

- اصابة في البطن.

سرطان البنكرياس

التصوير بالتنظير القولونى الارتجاعى بالمنظار (ERCP) ، وهو إجراء يستخدم لعلاج الحصيات المرارية ، يمكن أن يؤدي أيضا إلى التهاب البنكرياس.

في بعض الأحيان ، لا يتم العثور على سبب التهاب البنكرياس.