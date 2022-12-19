 الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، أن الصين سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في 18 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق مما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 5237.

وسجلت الصين 1995 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 18 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2097 في اليوم السابق.