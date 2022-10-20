تفشّي الكوليرا في نيروبي وخمس مقاطعات كينية أخرى

أعلنت وزارة الصحّة الكينية أن وباء الكوليرا تفشى في ست من مقاطعات البلاد، من بينها العاصمة نيروبي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن بلغ حوالي 60 حالة.