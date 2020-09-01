الصحة العالمية تطالب العالم بالسير على نهج هذه الدولة في مواجهة كورونا

رأى المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس كورونا على المدى الطويل بمثابة نموذج يجب أن تحتذي به الدول الأخرى وقال المبعوث الخاص للمنظمة الدولية خلال مقابلة مع إذاعة "ماجيك" إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.