حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا في كندا
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حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا في كندا

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العرب اليوم - حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا في كندا

وفيات فيروس كورونا
أوتاوا - العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية الكندية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ20 ألفا وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي أن مقاطعة كيبيك تصدرت حالات الوفاة بكورونا في البلاد بتسجيلها 10229 وفاة فيما جاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية بتسجيلها 6693 وفاة وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21309، فيما إجمالي عدد الإصابات 826672.

المصدر: "ctvnews"

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حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا في كندا حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا في كندا



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