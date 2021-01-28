تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت العديد من الأرواح وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 101 مليون و438 ألف إصابة، الخميس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و184 ألفا و216 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 73 مليونا و324 ألفا و392 حالة وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.