منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يوم الصحة العالمي

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الأربعاء الموافق 6 إبريل مؤتمرًا صحفيًا، لتسليط الضوء على يوم الصحة العالمي 2022 الموافق يوم 7 إبريل من كل عام تحت شعار "كوكبنا، صحتنا". وقالت المنظمة، يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 إبريل من كل عام لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، وسيركز يوم الصحة العالمي 2022 الاهتمام العالمي على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب وتعزيز حركة نشطة لإنشاء مجتمعات تركز على الرفاه.​