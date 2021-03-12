إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 118.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و751263 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.