إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا

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العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 118.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و751263 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 118 مليونا



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