موسكو تشهد زيادة في مشتريات مضادات الاكتئاب

تصدر أهالي موسكو في أكتوبر وسبتمبر الماضيين تصنيف المدن الروسية من حيث تعاطي مضادات الاكتئاب. واشترى سكان موسكو في الفترة المذكورة عددا أكبر من تلك الأدوية مقارنة بمناطق روسية أخرى. وحسب المعلومات الواردة من شركة DSM Group الروسية المتخصصة في دراسة السوق الصيدلية فإن موسكو استهلكت في سبتمبر وأكتوبر 274 حزمة من مضادات الاكتئاب بمبلغ 259.89 مليون روبل، ما يعادل نحو 3.4 مليون دولار، ما يزيد بنسبة 15.7% عن مبيعات العام الماضي في الفترة نفسها.

أما مناطق روسية أخرى فكانت تتصدر تصنيف مبيعات مضادات الاكتئاب في أعوام ماضية وتقلص فيها حجم مبيعات تلك الأدوية. وعلى سبيل المثال فإن مقاطعة بطرسبورغ شهدت تقليص مبيعاتها بنسبة 12.5 %. أما إقليم كراسنودار فتقلص فيه حجم مبيعات مضادات الاكتئاب بنسبة 16%. كما تقلصت المبيعات في مقاطعة روستوف الجنوبية. تجدر الإشارة إلى أن موسكو تشهد بنسبة 5.8% ارتفاع مبيعات الأدوية التي تحفز نشاط الدماغ حيث اشترى أهالي موسكو 883 ألف مستحضر من هذا النوع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا