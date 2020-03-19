كورونا كل الأرقام المهمة من البداية حتى 19 مارس
آخر تحديث GMT08:31:04
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

كورونا كل الأرقام المهمة من البداية حتى 19 مارس

العرب اليوم -

العرب اليوم - كورونا كل الأرقام المهمة من البداية حتى 19 مارس

فيروس كورونا
لندن - العرب اليوم

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، من مساء الأربعاء 8784 وفاة، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية.

وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.

ومنذ آخر حصيلة أعدتها "فرانس برس" في الساعة 17,00 ت.غ الثلاثاء، تمّ تسجيل 948 وفاة، و18 ألفاً و313 إصابة جديدة، في العالم.

والدول التي سجّل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هي إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة)، ثم إسبانيا (107 وفيات).

ومنذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية بلغ عدد المصابين بالوباء في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 80 ألفاً و894 شخصاً، توفي 3237 منهم وتماثل 69 ألفاً و601 للشفاء.

وخلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت الصين 13 إصابة جديدة و11 وفاة.

أما خارج الصين فبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء حتى الساعة 18:30 ت.غ، الأربعاء، 128 ألفاً و609 أشخاص (18300 حالة إصابة جديدة) توفي منهم 5 آلاف و547 شخصاً (937 حالة وفاة جديدة).

والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2978 وفاة من أصل 35 ألفاً و713 إصابة) تليها إيران (1135 وفاة من أصل 17 ألفاً و161 إصابة)، ثم إسبانيا (598 وفاة من أصل 13 ألفاً و716 إصابة)، وفرنسا (264 وفاة من أصل 9134 إصابة).

 

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كورونا كل الأرقام المهمة من البداية حتى 19 مارس كورونا كل الأرقام المهمة من البداية حتى 19 مارس



أخبار ذات صلة

GMT 07:39 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

10 آلاف طبيب فورا إيطاليا تتخذ القرار الصعب بمواجهة كورونا
العرب اليوم - 10 آلاف طبيب فورا إيطاليا تتخذ القرار الصعب بمواجهة كورونا

GMT 03:54 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

سباق دولي لإنتاج لقاح كوورنا 5 أنباء سارة
العرب اليوم - سباق دولي لإنتاج لقاح كوورنا 5 أنباء سارة

GMT 03:16 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

الطواقم الطبية في بيت لحم تحيي عيد ميلاد إحدى المصابات بفيروس كورونا في الحجر الصحي بيت لحم
العرب اليوم - الطواقم الطبية في بيت لحم تحيي عيد ميلاد إحدى المصابات بفيروس كورونا في الحجر الصحي بيت لحم

GMT 21:43 2020 الأربعاء ,18 آذار/ مارس

تركيا تعلن الوفاة الثانية بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 61 عاما.
العرب اليوم - تركيا تعلن الوفاة الثانية بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 61 عاما.

GMT 20:16 2020 الأربعاء ,18 آذار/ مارس

مستشفى جديد في كوريا الشمالية بأمر الزعيم
العرب اليوم - مستشفى جديد في كوريا الشمالية بأمر الزعيم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت العديد مِن الفساتين والتصاميم الكاجوال

إطلالات مفعمة بالأنوثة من وحي أنابيلا هلال لعام 2020

بيروت ـ العرب اليوم

اختارت أنابيلا هلال إطلالات مفعمة بالأنوثة خلال إطلالاتها عام 2020، واختارت العديد من فساتين السهرة والتصاميم الكاجوال التي تناسب إطلالات النهار والسهرات، فلا بد من الاطلاع على إطلالات مفعمة بالأنوثة لتكون من اختيارك. رصدنا لك أجمل إطلالات مفعمة بالأنوثة من وحي أنابيلا هلال 2020، لتتألقي على خطاها بأجمل صيحات الفساتين والتصاميم الراقية. لا تتخلى أنابيلا هلال عن إطلالات مفعمة بالأنوثة من خلال تألقها بمجموعة من أجمل الفساتين البيضاء الساحرة، فتألق بأجدد إطلالة لها، بفستان أبيض طويل مع الأكمام الفاخرة والواسعة بتفاصيل الباييت الفضي والشفاف من دار Stella McCartney، كما لفتت الأنظار حين تألقت بإطلالات مفعمة بالانوثة مع الفستان الأبيض القصير والضيق مع قصة الأكتاف المكشوفة وتفاصيل الكشكش على جوانب اليدين. ولم تتخلى عن موضة الجمبسوت ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:42 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

جنيفر لوبيز تطلق خطها الجديد للأحذية بأسعار معقولة لربيع 2020 في المتجر الإلكتروني
العرب اليوم - جنيفر لوبيز تطلق خطها الجديد للأحذية بأسعار معقولة لربيع 2020 في المتجر الإلكتروني

GMT 02:34 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

وجهات سياحية شهيرة تخلو من الزوار بسبب فيروس كورونا القاتل
العرب اليوم - وجهات سياحية شهيرة تخلو من الزوار بسبب فيروس كورونا القاتل

GMT 02:25 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

إليك أجمل الديكورات المغربية المنتشرة في المنازل السعودية
العرب اليوم - إليك أجمل الديكورات المغربية المنتشرة في المنازل السعودية

GMT 01:24 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

دونالد ترامب مرشحًا رسمياً للحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية في أميركا
العرب اليوم - دونالد ترامب مرشحًا رسمياً للحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية في أميركا

GMT 00:49 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس

الإعلامي طوني خليفة يكشف عن استيائه من استهار المواطنين بـ"كورونا"
العرب اليوم - الإعلامي طوني خليفة يكشف عن استيائه من استهار المواطنين بـ"كورونا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:14 2020 الأربعاء ,18 آذار/ مارس

الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر "كورونا"
العرب اليوم - الأبحاث تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر "كورونا"

GMT 13:20 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة قناة السويس
العرب اليوم - إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة قناة السويس

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 08:25 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

تطورات الأذان في الإمارات في أول صلاة بعد تعليقها داخل المساجد
العرب اليوم - تطورات الأذان في الإمارات في أول صلاة بعد تعليقها داخل المساجد

GMT 12:34 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية
العرب اليوم - الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية

GMT 15:04 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

منظمة الصحة العالمية تعلن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في سورية
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعلن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في سورية

GMT 14:18 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

"مازدا" اليابانية تسحر عشاقها وتكشف عن سيارتها الشبابية الجديدة
العرب اليوم - "مازدا" اليابانية تسحر عشاقها وتكشف عن سيارتها الشبابية الجديدة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 05:44 2020 الخميس ,27 شباط / فبراير

السيارات الحديثة أسهل في السرقة من القديمة
العرب اليوم - السيارات الحديثة أسهل في السرقة من القديمة

GMT 12:07 2020 الجمعة ,28 شباط / فبراير

"سوني" تدخل عالم السيارات للمرة الأولى بمركبة كهربائية تنافس بها "تسلا"
العرب اليوم - "سوني" تدخل عالم السيارات للمرة الأولى بمركبة كهربائية تنافس بها "تسلا"

GMT 22:48 2020 الخميس ,27 شباط / فبراير

"فاير فوكس" تعلن عن إدخال تقنيات جديدة تزيد من حماية خصوصية بيانات المستخدمين
العرب اليوم - "فاير فوكس" تعلن عن إدخال تقنيات جديدة تزيد من حماية خصوصية بيانات المستخدمين

GMT 21:08 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

معهد ألماني لدراسة الأمراض يؤكد أن "كورونا" يستمر عامين واللقاح في 2021
العرب اليوم - معهد ألماني لدراسة الأمراض يؤكد أن "كورونا" يستمر عامين واللقاح في 2021

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 10:46 2020 الجمعة ,28 شباط / فبراير

علماء يكشفون أسباب حدوث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون
العرب اليوم - علماء يكشفون أسباب حدوث الانفجار العظيم المرتبط بنشأة الكون

GMT 13:47 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير برنامجك وأساليبك تحت ضغط التطورات

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 18:37 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

"فيسبوك" يزيل إعلانات حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب من منصته
العرب اليوم - "فيسبوك" يزيل إعلانات حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب من منصته

GMT 04:47 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

وزير الطاقة السعودي يؤكد لا حاجة لاجتماع أوبك+
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكد لا حاجة لاجتماع أوبك+

GMT 04:24 2020 الإثنين ,02 آذار/ مارس

"واتساب" تطلق وظيفة جديدة لاستعادة رسائله المحذوفة بسهولة
العرب اليوم - "واتساب" تطلق وظيفة جديدة لاستعادة رسائله المحذوفة بسهولة

GMT 00:01 2020 الأربعاء ,18 آذار/ مارس

"سانوفي" تزف بشرى سارة لمصابي فيروس كورونا
العرب اليوم - "سانوفي" تزف بشرى سارة لمصابي فيروس كورونا

GMT 18:17 2020 الخميس ,05 آذار/ مارس

حقيقة خداع "الصين" العالم بقصة فيروس "كورونا"
العرب اليوم - حقيقة خداع "الصين" العالم بقصة فيروس "كورونا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab