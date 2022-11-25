 أغلب وفيات كورونا من المطعمين في الولايات المتحدة

كشف تحليل أجرته مؤسسة بحثية أميركية معنية بالشؤون الصحية، أن نسبة المطعمين ضد كورونا بين الوفيات التي يسببها الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، في ارتفاع متزايد خلال الأشهر الماضية.

وحسب التحليل الذي أجرته مؤسسة "عائلة قيصر" وسلطت عليه الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ففي شهر أغسطس الماضي، بلغت نسبة المطعمين ممن توفوا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 58 بالمئة، أي أن أكثر من نصف الوفيات كانوا ممن حصلوا على اللقاح.

وأشارت الصحيفة إلى "اتجاه مقلق"، حيث إن نسبة المطعمين بين الوفيات "تتزايد بشكل مضطرد".