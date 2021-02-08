الصين تؤكد عدم تسجيل أي إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ نحو شهرين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.