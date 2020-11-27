البرازيل تسجل 37614 إصابة بفيروس كورونا و691 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 691 وفاة مرتبطة بالفيروس وسجلت البرازيل ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.