كوريا الجنوبية تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و 12 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,084 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,349 حالة وفاة .