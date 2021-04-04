حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة
آخر تحديث GMT07:25:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

العرب اليوم -

العرب اليوم - حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

فيروس كورونا المستجد
لندن - العرب اليوم

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، السبت، مستوى 130 مليون حالة.وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.وفي وقت سابق من السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة



أخبار ذات صلة

GMT 01:59 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

مصر تسجل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

GMT 12:56 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس الـ700
العرب اليوم - إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس الـ700

GMT 12:55 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

انخفاض طفيف في عدد إصابات كورونا في السعودية عند 684 حالة خلال 24 ساعة
العرب اليوم - انخفاض طفيف في عدد إصابات كورونا في السعودية عند 684 حالة خلال 24 ساعة

GMT 10:55 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

الهند تواجه ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا
العرب اليوم - الهند تواجه ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

GMT 03:19 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

مصر ترصد 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر ترصد 703 إصابات و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة
العرب اليوم - تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة

GMT 11:20 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها
العرب اليوم - القرية العالمية تحصد جوائز عالمية جديدة تعرف إليها

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 00:52 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي
العرب اليوم - محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

GMT 11:14 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021
العرب اليوم - أفكار شبابية لتنسيق التنورة بألوان الصيف الساطعة موضة 2021

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 20:05 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط
العرب اليوم - فولكس فاجن جولف GTI الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط

GMT 14:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

والي تكشف أن الفساد يكبد الاقتصاد العالمي 3 تريليونات دولار سنويًا
العرب اليوم - والي تكشف أن الفساد يكبد الاقتصاد العالمي 3 تريليونات دولار سنويًا

GMT 21:21 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

الكاف يشيد بهدايا قفشة لمهاجمي مصر أمام منتخب جزر القمر
العرب اليوم - الكاف يشيد بهدايا قفشة لمهاجمي مصر أمام منتخب جزر القمر

GMT 21:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

الاتحاد الأفريقي يتغنى بالنني بعد هدفه فى منتخب جزر القمر
العرب اليوم - الاتحاد الأفريقي يتغنى بالنني بعد هدفه فى منتخب جزر القمر

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 07:43 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة
العرب اليوم - ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 06:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة
العرب اليوم - أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة

GMT 11:28 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد
العرب اليوم - قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد

GMT 20:37 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين
العرب اليوم - ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين

GMT 07:15 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
العرب اليوم - السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab