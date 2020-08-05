تعرفي على أعراض تسمم الكحول لدى الأطفال وكيفية علاجه

تزداد خطورة ما يعرف بـ"تسمم الكحول" عند الأطفال أكثر منه لدى البالغين، حيث أن كمية صغيرة من الكحول قد تسبب انخفاضا كبيرا في نسبة السكر عند الأطفال الأمر الذي يعد خطيراً إذا لم يتم الإسراع في علاجه، وفي هذا الصدد عرض موقع "dailymedicalinfo" أعراض تسمم الكحول لدى الأطفال وطرق علاجه بسرعة، حال تناوله الطفل عن طريق الخطأ أو حتى تعرض لكمية صغيرة منه. ويقوم الكحول بتثبيط وظائف الجهاز العصبي المركزي المسؤول عن التناسق بين الحركات، لذا إن كان هناك كحول متوفر في المنزل أو المكان الذي يتواجد فيه الطفل، وظهر عليه سلوك غير منطقي أو سقط في مكانه، عليك أن تفكر في احتمالية شربه للكحول، أو أي من المواد التي تحتوى عليه.

أعراض تسمم الكحول لدى الأطفال

- ظهور رائحة الكحوليات من الطفل نفسه.

- احمرار وجه الطفل مع التعرق.

- توتر، وذهول. قيء. بطء في معدل التنفس.

- سرعة وقوة في ضربات القلب.

أعراض تسمم الكحول الشديد

- زرقة، أو شحوب في لون الجلد.

- انخفاض درجة حرارة الجسم.

- انخفاض معدل السكر بالجسم، انخفاض ملحوظ في معدل التنفس.

- تشنجات، الدخول في غيبوبة.

علاج تسمم الكحول

يجري الأطباء غسيل معوي للطفل مع تحفيز التنفس عن طريق موسعات الشعب، أو الأكسجين، وكذلك بإعطاء الطفل سوائل وريدية، وذلك حتى خروج كل كمية الكحول من دمه، وللوقاية من تسمم الكحول، عليك إغلاق كل منتجات الكحول بإحكام، وإبعادها تماما عن متناول يد الأطفال، وكذلك إبعاد كل المواد المنظفة التي تحتوي على الكحول مثل ملمع الزجاج، وكذلك مطهر اليدين، أو غسول الفم الذي يحتوى على الكحول، أو حتى العطور.