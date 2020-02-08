أميركا واليابان تسجلان أول وفيات بفيروس كورونا

أعلنت كل من واشنطن وطوكيو، السبت، تسجيل أول وفيات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير، وأعلنت السفارة الأميركية في بكين السبت وفاة أميركي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض، وقال ناطق باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير".



من جانبها أعلنت الخارجية اليابانية في بيان السبت، وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان، وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل وهو في الستينيات من عمره كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي، حسبما ذكرت "رويترز"، ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس كورونا.