كشف خبراء أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بأعراض آلام أسفل الظهر عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي اليومي، بما في ذلك إضافة مشروب شائع إلى الروتين المعتاد، حيث تُعدّ آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، ولكن، يمكن للأفراد الحد من خطر الإصابة بآلام الظهر ببساطة، عن طريق شرب المزيد من الشاي الأخضر، كما يُزعم، حيث يمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب وضعية النوم السيئة، أو حتى التعرض لإصابة طفيفة. وفي معظم الحالات، لا داعي للقلق من آلام الظهر، وستتحسن من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

ويمكن تسريع الشفاء أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي، ومن أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام الشديدة والأوجاع، شرب الشاي الأخضر بانتظام، حيث يُزعم أن له عددا من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والتقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وقال أخصائي التغذية الدكتور ديفيد فريدمان، إن الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، الذي أُشيد به باعتباره السبب وراء قدرته على حماية الظهر، ويعد البوليفينول نوعا من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الالتهاب في الجسم.

وكتب الدكتور فريدمان على مدونته: "أحد أكبر الأسباب الكامنة وراء آلام الظهر هو سوء التغذية والهضم، ما قد يؤدي إلى التهاب مزمن يهيج العضلات والأربطة والأوتار أو الأعصاب. وهناك الكثير من المعلومات الرائعة حول الفوائد الصحية للشاي الأخضر. والسبب الأكبر هو أن مادة البوليفينول، وخاصة EGCG في الشاي الأخضر، لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. كما ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من إنتاج السيتوكينات المحفزة للالتهابات، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر والتهاب المفاصل."

وأضاف أن الأشخاص الذين يشربون 3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم، تقل لديهم مخاطر الإصابة بآلام الظهر، حيث يمكن أن يستفيد مرضى التهاب المفاصل أيضا من شرب الشاي الأخضر، لأنه يقلل من فرص حدوث نوبات مؤلمة، وإذا اخترت إضافة المزيد من الشاي الأخضر إلى نظامك الغذائي، يجب أن تشربه بين الوجبات. والوقت الأمثل هو بالضبط ساعتين قبل أو بعد تناول الطعام، للحصول على أكبر كمية من العناصر الغذائية.