الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة
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الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة

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العرب اليوم - الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة

فيروس كورونا
بكين - العرب اليوم

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، إن الصين سجلت 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض مسجلة ارتفاعا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت الصين 32943 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في اليوم السابق منها 3103 إصابات مصحوبة بأعراض و29840 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 34909 إصابات محلية جديدة، أمس الجمعة، منها 3405 مصحوبة بأعراض و 31504 بلا أعراض ارتفاعا من 32695 في اليوم السابق.

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الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة الصين تسجل ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا الجديدة



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