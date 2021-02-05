عشرات الملايين من لقاحات كورونا إلى أفريقيا في شهر واحد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن مبادرتها المعروفة باسم كوفاكس تهدف لشحن نحو 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا في فبراير.وأضافت المنظمة في بيان أنه جرى تخصيص نحو 320 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لأربع دول هي الرأس الأخضر ورواندا وجنوب إفريقيا وتونس.وتعتزم منظمة الصحة العالمية إدراج لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد للاستخدام الطارئ.وتعمل المنظمة حاليا على فحص اللقاح وتنتظر نتائج ذلك الفحص قريبا.