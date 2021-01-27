البرازيل تسجّل 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية, 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.