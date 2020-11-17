رحب مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، بالأنباء المشجعة على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي" وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل وظائف الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار". وأضاف "ما زلنا نتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات ونبقى متفائلين بحذر بإزاء إمكان بدء وصول أدوات جديدة في الأشهر المقبلة".

وشكل إعلان شركة موديرنا الأمريكية، الاثنين، التوصل الى لقاح مضاد للوباء تناهز نسبة فاعليته 95%، أملا جديدا في العالم حيث يتواصل تشديد القيود في دول عدة للحد من تفشي الوباء. وأعرب مدير منظمة الصحة عن "قلقه الشديد لازدياد عدد الإصابات في بعض البلدان"، مشيرا إلى أن "الطواقم الصحية والأنظمة الصحية باتت مستنفدة وخصوصا في أوروبا وأمريكا".

ولاحظ أن "العاملين الصحيين تعرضوا لمحنة قاسية طوال أشهر. إنهم منهكون. علينا أن نبذل ما في وسعنا لحمايتهم وخصوصا خلال هذه المرحلة التي يتفشى فيها الفيروس في شكل كبير وتضيق أسرة المستشفيات بالمرضى". وأكد مدير منظمة الصحة أن "الدول التي استثمرت في رصد الإصابات والعلاجات والعزل والفحوص المناسبة مع نتائج سريعة والبحث عن المخالطين وفرض الحجر الصحي تواجه اضطرابات أقل بكثير".

وقال "لا عذر لعدم التحرك. رسالتي واضحة جدا: تحركوا بسرعة، تحركوا الآن، تحركوا في شكل حاسم"، منددا بأي "تراخ". وكرر أن "السبيل الأسرع لفتح الاقتصادات يكمن في التغلب على الفيروس" وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان، رئيسة العلماء بالمنظمة، إن المنظمة وبرغم حصولها على النتائج المؤقتة، لكنها ستنتظر معرفة الأعراض الثانوية لهذه اللقاحات، وهو ما سيحتاج إلى حوالى شهرين في الوقت الذى تتم دراسة باقي بيانات الفعالية والسلامة.