الصحة العالمية تكشف فاعلية المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن المضادات الحيوية فقدت فاعليتها وتأثيرها على الأمراض البكتيرية وهذه مشكلة عالمية تواجه جميع الدول بطرق مختلفة نتيجة استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية وأضافت الدكتورة مها طلعت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولكنها تعالج البكتيريا، مؤكدة أن المضادات الحيوية ليس لها أي تأثير في علاج نزلات البرد.