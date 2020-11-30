منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الملاريا بسبب نقص التمويل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن الفجوات فى عمليات التمويل أدت إلى تقويض الجهود الرامية إلى الحد من انتشار مرض الملاريا، خاصة فى القارة الأفريقية، حيث من المتوقع أن يتسبب أيضا مرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى حدوث نكسات أخرى

وأشار تقرير حديث للمنظمة إلى أنه فى عام 2019تم الإبلاغ عن 229 مليون حالة إصابة بالملاريا فى العالم، وظل هذا العدد دون تغيير تقريباعلى مدى السنوات الأربع الأخير وتسبب المرض في وفاة نحو 409 آلاف شخص على مستوى العالم فى عام 2019 مقابل411 ألف حالة وفاة فى عام 2018، معظمها فى أفريقيا، حيث استحوذت على نسبة أكثر من 90% من إجمالى الحالات فى العالم.