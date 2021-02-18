عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون
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عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون

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العرب اليوم - عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون

كورونا في الولايات المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليون شخص حتى الآن فيما، فيما تم تسجيل نحو 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الخميس، حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء، أرواح أكثر من 490 ألف شخص، وتجاز عدد الإصابات 27.8 ملايين حتى الآن وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ربع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.وبلغ عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، مليونين و429 ألفا، وتم تسجيل نحو 110 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

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عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون



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