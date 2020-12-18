مصر تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 25 حالة جديدة. وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 123701 حالةً من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و 7015 حالة وفاة.