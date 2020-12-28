كوريا الجنوبية تسجل 808 إصابات جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أقل من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس وسط انتشار الموجة الثالثة من الفيروس وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن 808 إصابات جديدة بكوفيد-19، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 57,680 ويبدو أن انخفاض عدد الإصابات يرجع إلى إجراء عدد قليل نسبيا من الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.