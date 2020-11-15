بدأت، فجر السبت، إجراءات إغلاق عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولرفع جاهزية القطاع الصحي يأتي ذلك بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى، نتيجة زيادة عدد مرضى كورونا.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، مساء الجمعة، المواطنين الالتزام بإجراءات الإغلاق ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة 100 ألف إصابة، وبلغ 102607 حالات من بينها 796 وفاة. وحسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.

وسيستمر الإغلاق العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، ويترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كذلك، نظمت وزارة الداخلية اللبنانية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من 3 أيام أسبوعياً ولا يشمل قرار الإغلاق مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.