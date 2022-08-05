حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بسبب جدري القرود
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حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بسبب جدري القرود

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فيروس «جدري القرود»
واشنطن ـ العرب اليوم

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عدد من الأحداث الصحية، كان أبرزها، إعلان السلطات، فيروس «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة، ولليوم السادس على التوالي، جاء اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن لـ«كورونا»، إيجابيًا.

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حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بسبب جدري القرود حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بسبب جدري القرود



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