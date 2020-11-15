أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 125.915 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 149.135 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام" كما أكدت الوزارة شفاء 678 حالة جديدة وتعافيها التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى 142.561، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.