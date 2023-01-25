كوريا الشمالية تأمر بإغلاق العاصمة بسبب مرض تنفسي

أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغيانغ بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع "إن.كيه نيوز" ومقره العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، نقلا عن إخطار حكومي.

وذكر الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية أن الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا، لكنه أوضح أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.