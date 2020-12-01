فرنسا تسجل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية وقالت الوزارة في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة، كما سجلت السلطات الصحية وفقا للبيان 406 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52731 حالة.