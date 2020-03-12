الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا
آخر تحديث GMT05:24:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا

تفشي فيروس "كورونا"
أثينا ـ العرب اليوم

أعلنت أثينا عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عاما

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في اليونان لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا



أخبار ذات صلة

GMT 01:23 2020 الخميس ,12 آذار/ مارس

تعليق جميع الرحلات من أوروبا للولايات المتحدة لمدة 30 يومياً بسبب كورونا
العرب اليوم - تعليق جميع الرحلات من أوروبا للولايات المتحدة لمدة 30 يومياً بسبب كورونا

GMT 22:47 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

"الصحة السعودية" تؤكد تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - "الصحة السعودية" تؤكد تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 19:37 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

البيت الأبيض يعلن أن ترامب يوقع مذكرة تقضي بتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي في الولايات المتحدة
العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن أن ترامب يوقع مذكرة تقضي بتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي في الولايات المتحدة

GMT 19:34 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى ٩٧ إصابة
العرب اليوم - وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى ٩٧ إصابة

GMT 19:26 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا في فاس
العرب اليوم - المغرب يعلن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا في فاس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

استخدمت أحمر الشفاه النيود الذي يُظهر ملامحها الناعمة

إليكِ أبرز إطلالات جودي كومر لمناسبة عيد ميلادها الـ27

واشنطن ـ العرب اليوم

إذا لم تتعرفي على اسمها، تذكري فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker أو مسلسل Killing Eve، حينها ستتذكرين وجه جودي كومر Jodie Comer الجميل بأدوارها المميزة. بمناسبة عيد ميلادها الـ27، نعرض لك كي تشاهدي عن كثب الأسلوب الجمالي الذي تعتمده لإظهار ملامحها الناعمة. مكياج جذاب من الواضح أن جودي كومر لا تخاف أن تعتمد أساليب مكياج مختلفة، فهي أحياناً تفضل كومر الحفاظ على نعومة إطلالتها من خلال الاكتفاء برسم خط كحل فاتح على الجفن العلوي أو أنها تختار ظلال فاتحة لتحدد بها رسمة العينين. بينما تعتمد في إطلالات أخرى الألوان القوية كالأسود والفضي أو البرابي الداكن. لكن من الملفت أنها في معظم الأحيان تستخدم أحمر الشفاه النيود الناعم الذي يُظهر جمال شفتيها. صبغات شعر لاحظي في هذه الصور تدرجات ألولن الشعر التي تختارها جودي. فهي تنتقل بين صبغة الشعر الأشقر والبني بت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:56 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

جان بول غوتييه يُعيد إطلاق أزياء "الهوت كوتور" بمفهوم جديد
العرب اليوم - جان بول غوتييه يُعيد إطلاق أزياء "الهوت كوتور" بمفهوم جديد

GMT 06:01 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

"السلع" تحتضن أوّل شاطئ خاص للسيدات في منطقة الظفرة
العرب اليوم - "السلع" تحتضن أوّل شاطئ خاص للسيدات في منطقة الظفرة

GMT 11:10 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

مفاهيم ديكورية يجب التوقّف عن العمل بها في عام 2020
العرب اليوم - مفاهيم ديكورية يجب التوقّف عن العمل بها في عام 2020

GMT 00:57 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

الرئيس الأفغاني يوقع على مرسوم بشأن العفو عن سجناء من "طالبان"
العرب اليوم - الرئيس الأفغاني يوقع على مرسوم بشأن العفو عن سجناء من "طالبان"

GMT 01:33 2020 الخميس ,12 آذار/ مارس

لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس "كورونا"
العرب اليوم - لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس "كورونا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:29 2020 الثلاثاء ,10 آذار/ مارس

"الإفتاء" تؤكّد أنّ الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد للقاء الله
العرب اليوم - "الإفتاء" تؤكّد أنّ الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد للقاء الله

GMT 21:37 2020 الثلاثاء ,10 آذار/ مارس

"كورونا" يضرب عاصي الحلاني
العرب اليوم - "كورونا" يضرب عاصي الحلاني

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

الفنانة يسرا تكشف عن التشخيص الخاطئ لإصابتها بالسرطان
العرب اليوم - الفنانة يسرا تكشف عن التشخيص الخاطئ لإصابتها بالسرطان

GMT 04:35 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

ماجد القصبي يجري اجتماعات للتعريف بتحولات بيئة الاقتصاد
العرب اليوم - ماجد القصبي يجري اجتماعات للتعريف بتحولات بيئة الاقتصاد

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 12:19 2020 الخميس ,05 آذار/ مارس

أهم أخطاء القيادة وصيانة السيارة التي يجب تجنبها لمنع زيادة استهلاك الوقود
العرب اليوم - أهم أخطاء القيادة وصيانة السيارة التي يجب تجنبها لمنع زيادة استهلاك الوقود

GMT 02:00 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

انتشار كبير لمقطع فيديو "مفبرك"لصدام حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - انتشار كبير لمقطع فيديو "مفبرك"لصدام حسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 22:49 2020 الإثنين ,02 آذار/ مارس

عبدالله غراب يُؤكِّد أنّ مواجهة "بطل آسيا" نقطة التحوُّل الكبير للاتحاد
العرب اليوم - عبدالله غراب يُؤكِّد أنّ مواجهة "بطل آسيا" نقطة التحوُّل الكبير للاتحاد

GMT 18:37 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

"فيسبوك" يزيل إعلانات حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب من منصته
العرب اليوم - "فيسبوك" يزيل إعلانات حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب من منصته

GMT 11:32 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

ارتفاع مصابي كورونا في إسرائيل لهذا العدد ومن بينهم طفل
العرب اليوم - ارتفاع مصابي كورونا في إسرائيل لهذا العدد ومن بينهم طفل

GMT 03:07 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

7 وجهات تستحق الزيارة في كينيا في ربيع 2020
العرب اليوم - 7 وجهات تستحق الزيارة في كينيا في ربيع 2020

GMT 21:34 2020 الثلاثاء ,10 آذار/ مارس

وفاة الأمير عبدالعزيز بن فرحان آل سعود
العرب اليوم - وفاة الأمير عبدالعزيز بن فرحان آل سعود

GMT 12:50 2020 الجمعة ,28 شباط / فبراير

تعطل تطبيق "سناب شات" لعدة ساعات في المملكة
العرب اليوم - تعطل تطبيق "سناب شات" لعدة ساعات في المملكة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab