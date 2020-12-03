ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 22046 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة. وسجلت ألمانيا 479 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.