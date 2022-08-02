كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس جدري القرود من أجل "تعزيز جهود التطعيم في الولاية".

وقال نيوسوم في بيان: "تعمل كاليفورنيا بشكل عاجل عبر جميع مستويات الحكومة لإبطاء انتشار جدري القرود ، والاستفادة من اختباراتنا القوية وتتبع المخالطين والشراكات المجتمعية التي تم تعزيزها خلال الوباء لضمان أن يكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم تركيزنا من أجل الحصول على اللقاحات والعلاج والتوعية"، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".