الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 11367 مليون والوفيات مليونان و626218
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الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 113.67 مليون والوفيات مليونان و626218

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العرب اليوم - الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 113.67 مليون والوفيات مليونان و626218

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

أفادت وكالة "رويترز" بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 113.67 مليون شخص، فيما عدد الوفيات عالميا جراء الفيروس بلغ مليونين و626218 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 وبلغ عدد الإصابات بالفيروس بالولايات المتحدة 28555069، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510931 وفي الهند وصل عدد الإصابات إلى 11079979، فيما بلغ عدد الوفيات 156938 أما في البرازيل، فقد وصل عدد الإصابات إلى 10455630، فيما وصل عدد الوفيات إلى 252835 وفي روسيا، بلغ عدد الإصابات بالفيروس 4234720، فيما وصل عدد الوفيات إلى 191170.

المصدر: "رويترز" 

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الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 11367 مليون والوفيات مليونان و626218 الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 11367 مليون والوفيات مليونان و626218



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