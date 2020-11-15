تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.