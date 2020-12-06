ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في كولومبيا إلى أكثر من مليون و 362 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية يوم مس السبت تسجيل 9642 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليون و 362 ألفا و 249 حالة. وأكدت الوزارة تعافي 8712 حالة، وإصابة 9642شخصا ووفاة166 شخصا. وإجمالا، وصل عدد حالات الشفاء إلى مليون و 249 و 702 حالة. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 37 الفا و 633 حالة.